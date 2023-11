Zaccagni Juve, nuovo indizio su un ritorno di fiamma del club bianconero? L’agente del calciatore ne ha parlato così

A TV Play ha così parlato Mario Giuffredi, procuratore di Mattia Zaccagni, accostato negli scorsi mesi anche alla Juve.

LE PAROLE – «Non è un mistero che Giuntoli abbia fatto di tutto per portarlo a Napoli qualche anno fa. Ad un certo punto era tutto fatto tra il Napoli e il Verona. Dire che piace a Giuntoli è come scoprire l’acqua calda. Ora però Zaccagni è concentrato solo sulla Lazio e vuole fare bene solo con la Lazio, vedremo in seguito il futuro cosa ci riserverà. Io però ho sempre detto una cosa, a Mattia farebbe piacere restare a Roma, senza nessun tipo di dubbio».

