Nel post partita di Roma-Torino ha parlato l’attaccante giallorosso Paulo Dybala. Le sue parole sul futuro spaventano i tifosi

Le parole di Paulo Dybala, accostato al calciomercato Milan in passato, a Dazn nel post partita di Roma-Torino. L’attaccante giallorosso ha detto anche la sua sul futuro spaventando i tifosi:

TRIPLETTA – «Tanto , era un po’ che lo volevo questo pallone. L’ho voluto contro il Cagliari, poi il mister mi ha tolto prima. Oggi non l’ho cercato cosi tanto ma è venuto e sono contento perché è servito per vincere»

EUROPA LEAGUE – «Uno sempre vuole vincere, voglio sempre vincere un trofeo, ovunque io sia. Il percorso è lungo, troveremo squadre difficili in campionato e in Europa. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e lavoriamo ogni giorno per andarli a prendere»

FUTURO – «Io quando sono arrivato ho detto che mi sembrava aver vissuto già in un’altra vita in questa città. Quello che succederà non lo so, mi sto godendo ogni momento con la squadra e con i compagni perché sono meravigliosi»

The post Dybala spaventa la Roma: «Tripletta cercata da tempo, non so cosa mi riservi il futuro» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG