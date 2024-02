Davide Torchia, agente tra gli altri di Daniele Rugani, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com

Le parole di Davide Torchia, agente tra gli altri di Daniele Rugani, in un’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com:

LE PAROLE – «Non voglio fare il difensore di Allegri, non ne ha bisogno, ma non è facile tenere così ben saldo il gruppo. La Juve gioca molto sui nervi, i difensori hanno segnato molto. Rugani, Bremer, Gatti, Danilo hanno più di un gol a testa. Io penso che la Juve non sia così tanto superiore al Milan, al Napoli per esempio. Quindi che sia ancora al secondo posto non è così scontato»

The post Torchia avvisa la Juventus: «Non è superiore al Milan, secondo posto non scontato» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG