Dybala spiega la sua esultanza

La Juventus ha battuto l’Udinese 2-0 a Torino, Paulo Dybala ha segnato il goal che ha aperto la gara e dopo la rete si è fermato a guardare fisso in tribuna con espressione quasi torva. Impossibile non collegare la “celebrazione” ai problemi della trattativa riguardante il suo rinnovo coi bianconeri dato che il suo sguardo sembrava rivolto proprio dove di solito siede la dirigenza.

A fine gara l’argentino spiega così l’accaduto prima in tono scherzoso e poi in tono più serio: “Avevo invitato un amico e non lo trovavo, c’era tanta gente e non lo vedevo. Se mi dovete credere? Decidete voi”. “Ci sono state tante notizie ultimamente, son successe tante cose di cui preferisco non parlare. Non devo dimostrare nulla a nessuno. La società ha deciso che del rinnovo ne parleremo a febbraio o a marzo“.