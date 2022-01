Dybala via dalla Juventus? Parla Allegri

Alla vigilia del match di campionato contro l’Udinese, in programma domani allo Juventus Stadium, il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti affrontati dal mister c’è anche quello relativo a Paulo Dybala, il cui futuro potrebbe essere lontano da Torino. L’attaccante argentino ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma pare abbia deciso di cambiare squadra a fine stagione.

“Ai contratti pensa la società, non mi riguarda la cosa”, ha dichiarato Massimiliano Allegri. “Dal punto di vista tecnico – ha aggiunto il tecnico juventino – Dybala l’ho cresciuto quando è arrivato dal Palermo. E’ un giocatore straordinario che può dare tanto, nella seconda parte di stagione ci aspettiamo tutti molto sia in fase realizzativa che in quanto a prestazioni. E’ un grande calciatore”.