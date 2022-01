Lorenzo Insigne via da Napoli, parla il fratello Roberto

Il trasferimento di Lorenzo Insigne nella Major League Soccer fa ancora discutere. I tifosi del Napoli hanno accettato a malincuore la scelta del capitano azzurro di lasciare il club (a parametro zero, ndr), mentre non sono arrivate reazioni da parte dei dirigenti partenopei.

Il fratello del giocatore, invece, l’attaccante del Benevento Roberto Insigne, ha voluto dire la sua sulla questione: “Lorenzo ha lasciato il Napoli non per colpa sua”, ha dichiarato, come riporta Sportmediaset. “Toronto è lontanissima – ha aggiunto – e fa freddo. La vita per Lorenzo cambierà sicuramente, ma ha fatto una scelta importante anche perché andrà via da Napoli, che è casa sua”. Una frecciata al presidente Aurelio De Laurentiis? Probabilmente sì. Come detto, l’addio di Insigne fa discutere e continuerà a farlo ancora per parecchio tempo.