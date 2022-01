Udinese, le parole di Cioffi in vista della Juventus

Alla vigilia del match contro la Juventus, il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha parlato ai microfoni del club channel friulano. “Le parole d’ordine sono sacrificio e volontà, quello che i ragazzi hanno messo nell’ultima partita. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo una situazione surreale ma non vogliamo dare spazio ad alibi e scuse. Daremo il massimo”.

“Nove scudetti su dieci, vengono da una striscia di tredici risultati consecutivi. A mio avviso la parola “fatica” non esiste in squadre del calibro della Juventus. Sono guerrieri – ha affermato Cioffi a Udinese TV – e mentalmente potrebbero giocare una partita al giorno. Ci aspettiamo una Juventus arrabbiata per la sconfitta in Supercoppa che partirà forte e che vorrà chiudere la gara subito”.

“Sono state settimane durissime – ha dichiarato il mister bianconero –. Il primo allenamento con la squadra “completa” lo abbiamo fatto due giorni fa, ad oggi sono tutti disponibili bisogna vedere come lo sono”. Dal 30 dicembre sto facendo l’allenatore 2.0. Devo ringraziare tantissimo lo staff medico, con a capo il dott. Tenore, perché hanno dato il massimo in questi giorni. La società ha fatto il massimo per metterci a nostro agio, dobbiamo faticare per raggiungere i nostri obiettivi”.