Intervistato da Soccerbible Paulo Dybala ha raccontato i primi mesi da calciatore della Roma: le sue dichiarazioni

INFLUENZA MOU – «Ha influito e molto, perché è un allenatore vincente e sicuro di sé. Quello che abbiamo discusso mi ha dato molta fiducia e mi ha fatto venire voglia di venire qui per vincere, per aiutare la squadra, i miei compagni, per condividere quello che ho vissuto negli ultimi anni. Io e l’allenatore abbiamo una visione molto simile, quindi andiamo d’accordo su questo punto».

ACCOGLIENZA – «Io sapevo della passione dei tifosi, ma a dire il vero non mi aspettavo una cosa del genere. Quindi, ho sentito davvero l’amore che hanno espresso e ora spero di poter restituire ai tifosi quello che mi hanno dato durante la presentazione».

OBIETTIVI – «Le stesse ambizioni di sempre. Voglio vincere. Credo che alla fine si tratti di un gioco e che tutti giochino per vincere. Ovviamente dobbiamo tenere conto di quello che dobbiamo fare, di quello che ci chiederà l’allenatore. Abbiamo degli obiettivi e credo che sia molto importante essere consapevoli di quello che possiamo fare e dare un po’ di più in generale».

