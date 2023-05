Il bomber bosniaco ha rilasciato le sue dichiarazioni in seguito la vittoria contro il Milan

Autore del gol che ha aperto le danze per l’Inter, Edin Dzeko ha espresso il suo parere sulla vittoria contro i cugini.

LE PAROLE– Eravamo tutti concentrati dal primo all’ultimo minuto. Chi mi conosce sa che sono questo, io do tanto di più e non solo gol. Sono sempre contento anche quando non faccio gol, ho lavorato per la squadra che soprattutto serve in queste partite

RINNOVO- Rinnovo? Devi chiedere alla società, dipende da loro

