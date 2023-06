Edin Dzeko, ormai ex attaccante dell’Inter si trasferirà al Fenerbahce a parametro zero in questa finestra di mercato estiva

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il suo agente, Alessandro Lucci, ha approfondito alcune situazioni contrattuali e siamo davvero a un passo dalla definizione. Il bosniaco, in scadenza di contratto con il club nerazzurro tra pochi giorni, firmerà con i turchi un contratto biennale.

