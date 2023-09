L’attaccante del Fenerbahce Edin Dzeko ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo addio al club nerazzurro.

Edin Dzeko ha lasciato l’Inter a parametro zero la scorsa estate anche se ieri a Prime Video ha ammesso che sarebbe restato più che volentieri. “Io sarei rimasto molto volentieri, all’Inter stavo veramente benissimo. Guardando la scelta su di me ero sicuro che l’Inter l’avesse fatta anche per dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore diciamo importante come me che gli avrebbe potuto dare un po’ di fastidio e che magari non lo avrebbe fatto essere sempre titolare, per questo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non è andato all’Inter“.

Edin Dzeko Lautaro Martinez

La ricostruzione

Il bosniaco iniziò la scorsa stagione col contratto in scadenza, guadagnava 5 milioni a stagione, non spiccioli; a metà stagione il suo apporto alla causa è ampiamente al di sopra delle aspettative nonostante i suoi 36 anni. Iniziano quindi i colloqui con l’entourage per il rinnovo; Edin Dzeko non segna tantissimo ma i goal che fa sono pesantissimi, come quelli in SuperCoppa, contro il Napoli in campionato e contro il Milan in semifinale di Champions. Si trova un principio d’accordo per il prolungamento che però viene messo in stand-by fino a fine stagione; nel frattempo Romelu Lukaku solo ad aprile inoltrato riesce a trovare l’ottima forma che sembrava irrecuperabile. La stagione termina e l’Inter non rinnova il contratto dell’ex Roma probabilmente perché convinta di riuscire ad acquistare il belga… il resto è storia nota.

