Il giornalista Luca Calamai si è espresso sulla prima giornata di Champions League e sul grande impatto di Lautaro

«Un turno di Champions da sei politico. È venuta fuori la nostra capacità di non mollare mai, recuperando risultati anche in maniera rocambolesca. Non sono sorpreso della vittoria del Napoli, mi aspetto faccia una grande Champions. Resto ancora perplesso sul Milan, c’è qualcosa che non va e ti devo dire che la partita con il Newcastle mi ha confermato la sensazione che Leao debba ancora completare un percorso, al contrario di Lautaro che è un leader assoluto. Abbiamo fatto il minimo sindacale in Champions».

