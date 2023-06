Alessandro Lucci, agente di Edin Dzeko, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro del proprio assistito

Il futuro di Edin Dzeko sembra ormai segnato, e sarà lontano dall’Inter. Il bosniaco è ad un passo dall’accordo per il passaggio al Fenerbahce. Il club turco non era però l’unico interessato al calciatore. Il suo agente, Alessandro Lucci, intervistato dal portale turco Fotomac ha svelato l’interessamento da parte di un club arabo per il proprio assistito.

LE PAROLE –: «Abbiamo rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita per il Fenerbahce».

L’articolo Dzeko, l’agente svela: «Rifiutata un’offerta dall’Arabia Saudita per il Fenerbahce» proviene da Inter News 24.

