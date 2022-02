Dzeko-Lautaro: i numeri che fanno paura al Milan

Nonostante sia tornato da poco in Italia dopo gli impegni con l’albiceleste, Lautaro Martinez ha intenzioni serie contro il Milan. Accanto a Dzeko per colpire e portare a casa tre punti che avvicinerebbero l’Inter allo scudetto. I due bomber si aggrappano anche ai numeri: sono ben 8 i gol e 2 gli assist realizzati complessivamente contro il Milan.

L’Inter vuole approfittare delle assenze pesanti dei cugini nel reparto difensivo. Il bosniaco, in particolare, ha preso parte a sei gol contro il Milan in Serie A, tutti con la maglia della Roma: cinque reti e un assist il bottino, con cinque di queste partecipazioni che sono arrivate proprio allo stadio Meazza. Lautaro invece ha preso parte a quattro gol (tre gol e un assist) contro il Diavolo. Numeri che mettono in apprensione il Milan.