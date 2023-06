Prime parole da calciatore del Fenerbahce per Dzeko: il centravanti si presenta da calciatore turco

Arrivano le prime dichiarazioni di Dzeko da calciatore del Fenerbahce dopo l’addio all’Inter:

«Sono felice e orgoglioso di far parte della straordinaria famiglia del Fenerbahce. Devo dire ai nostri tifosi che darò il massimo in ogni partita che giocheremo e in ogni allenamento che faremo».

L’articolo Dzeko: «Orgoglioso di essere al Fenerbahce, darò sempre il massimo» proviene da Inter News 24.

