Debutto amaro per gli Azzurrini di Nicolato, che tra errori e rimpianti perdono 2-1. I francesi chiudono in dieci, espulso Bade. Nel finale tolto il gol del pareggio di Bellanova

L’Italia perde con la Francia al debutto degli Europei U-21. Gli Azzurrini di Nicolato giocano una grande ripresa ma non basta e si mangiano le mani per le occasioni sprecate. Nel recupero episodio cuoche rievoca il celebre gol di Muntari annullato in Milan-Juventus del 2011.

Apre le marcature Kalimuendo, poi pareggia Pellegri ma su un errore madornale di Udogie i francesi siglano il 2-1 finale con Barcola. All’82’ espulso Bade. Nel recupero Bellanova trova il pareggio, ma l’arbitro e il guardalinee non vedono la rete del pareggio, un errore clamoroso visto che il pallone aveva ampiamente varcato la linea di porta.

