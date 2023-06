L’avvocato Ledure che cura gli interessi di Lukaku ha parlato del futuro di Romelu: le dichiarazioni

Lukaku, l’avvocato Ledure parla delle ambizioni del centravanti ex Inter. Le dichiarazioni riportate da Fabrizio Romano:

«Romelu vuole restare in Europa, rifiutando di andare a giocare in Arabia Saudita ad oggi. Chelsea La loro posizione è chiara, i club interessati devono presentare un’offerta seria. Per quanto riguarda l’Inter, la prossima mossa spetta a loro. Nessun colloqui con il Milan»

