«Classe, eleganza ed esperienza: Edin Dzeko ha rappresentato questo e molto altro per l’Inter nel corso dei due anni in cui ha vestito la maglia nerazzurra. In totale il Cigno di Sarajevo ha collezionato 101 presenze e 31 gol, alcuni dei quali indimenticabili per tutti i tifosi nerazzurri. Basti pensare alla doppietta contro lo Shakhtar Donetsk che ha regalato gli ottavi di Champions League all’Inter nella stagione 2021/22, al colpo di testa contro il Napoli lo scorso gennaio o alla meravigliosa girata di sinistro che ha sbloccato l’Euroderby contro il Milan.

Un percorso che ha portato Dzeko a vincere quattro trofei: due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, conquistate anche grazie alle prestazioni del bosniaco. Ne è un esempio la Supercoppa conquistata a Riyadh contro il Milan, sfida che ha visto il Cigno segnare un gol straordinario che gli ha permesso di vincere il premio di MVP.

A Edin vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista».

