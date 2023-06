Sembrava essere vicina alla conclusione la trattativa che avrebbe portato il regista in Arabia Saudita ma la probabile cessione di Tonali ha prodotto un terremoto.

La ormai probabile cessione di Sandro Tonali al Newcastle per circa 80 milioni potrebbe avere un effetto catena impressionante sul mercato italiano e quindi anche dell’Inter. I nerazzurri si sono mossi per primi per Davide Frattesi del Sassuolo pur essendo impossibilitati a chiudere l’affare in questo momento: i rossoneri con l’incasso della cessione dell’ex Brescia potrebbero anticipare la concorrenza sul neroverde.

Sandro Tonali Milan-Inter Supercoppa Italiana

A questo punto l’Inter potrebbe non cedere più Marcelo Brozovic all’Al Nassr oppure chiedere una cifra più alta per il suo cartellino; lo sostiene Sky Sport. Senza Frattesi l’Inter rimarrebbe scoperta a centrocampo in caso di cessione anche del croato; in alternativa ci sarebbe Milinkovic-Savic ma la trattativa con la Lazio non è semplice.

