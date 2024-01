Filippo Ranocchia passa dalla Juve al Palermo in questa sessione di calciomercato. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa

Come riportato da TMW, è fatta in casa Palermo per Filippo Ranocchia: 4 milioni tra prestito e riscatto compresi anche i bonus.

Il centrocampista classe 2001 arriva dalla Juve in prestito con obbligo di riscatto, con tanto di contratto di cinque anni, aprendo di conseguenza altre trattative di calciomercato in casa bianconera.

