Il talento argentino ci ha messo pochissimo per mostrare le sue qualità nel calcio italiano: il suo club avrà vita dura se vorrà trattenerlo. Nel calcio italiano, ultimamente è raro assistere all’esplosione di talenti. Nico Paz però pare proprio convincere tutti: si tratta di un gioiello argentino che sta attirando su di sé l’attenzione di alcuni dei club più prestigiosi della Serie A. Il giovane calciatore sta dimostrando sul campo di avere qualità non comuni, riuscendo a distinguersi nel Como, una squadra che si gode il suo talento mentre si prepara a fronteggiare le offerte che, inevitabilmente, arriveranno. Avvio scintillante L’argentino si sta rivelando un elemento cruciale per il Como, non solo per la sua capacità di muoversi abilmente tra le linee del centrocampo e della trequarti ma anche per la sua predisposizione a creare occasioni da goal. Dopo i 3 assist nelle prime 6 partite, nell’ultimo turno è arrivato […]

Leggi l’articolo completo È Nico Paz-mania, ma l’Inter ha un’arma da giocarsi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG