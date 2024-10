L’ex attaccante della Primavera nerazzurra sta bruciando le tappe della sua crescita: di questo si sono accorti tanti club. Nel frenetico mondo del calcio, dove ogni partita può rivelarsi decisiva per le sorti di un club, ci sono storie di talento e potenziale che catturano l’attenzione non solo dei tifosi ma anche dei direttori sportivi alla ricerca della prossima stella. Una di queste storie riguarda Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter che ora si trova al centro di un interessamento di mercato che potrebbe portarlo lontano da Milano. Il profilo Pio Esposito, originario di Castellammare di Stabia, milita da 2 stagioni allo Spezia, ma è noto per essere un prodotto delle giovanili dell’Inter, così come i suoi fratelli Sebastiano e Salvatore (l’unico non più di proprietà dei nerazzurri). La sua abilità e il suo senso del goal non sono passati inosservati, e ormai si è affermato come uno dei giovani […]

Leggi l’articolo completo Inter: tante squadre su Pio Esposito, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG