È scontro Milan-Juve per l’attaccante, è già sfida “all’ultimo sangue”: la rivelazione infiamma il mercato e i tifosi

Il Milan sta ponendo le basi per il futuro, con Ighli Tare ormai al centro del progetto. La scelta sembra ormai definitiva, in attesa solo dell’ufficialità. L’ex Lazio, una volta formalizzato il suo arrivo, potrebbe presto dare il via alle grandi manovre di mercato, con un primo affare decisamente clamoroso. Secondo le indiscrezioni, il Milan sarebbe pronto a strappare un giocatore ai nerazzurri, portandolo a Milanello per un incredibile cambio di maglia già a partire da giugno. Se confermato, questo colpo rappresenterebbe una mossa forte e strategica, capace di scuotere il panorama calcistico e rinforzare la rosa rossonera.

Il mercato estivo del Milan e un profilo conteso con la Juve

Il prossimo mercato del Milan si orienterà su diverse direzioni, con la rosa rossonera che necessita di alcuni ritocchi mirati e ben studiati. Non sarà una rivoluzione, ma sicuramente saranno operazioni precise e strategiche. In questo contesto, non sorprende il braccio di ferro che sta già nascendo tra Milan e Juventus per assicurarsi un attaccante che sta brillando in Serie A. Un nome che ormai ha attirato l’attenzione dei top club italiani, e che potrebbe diventare uno dei colpi più discussi e ambiti del mercato estivo. Un duello che promette di accendere la scena calcistica italiana.

La battaglia per l’acquisto di Krstovic vede il Milan e la Juventus fronteggiarsi. Entrambe le squadre hanno le loro esigenze: i rossoneri cercano di potenziare il proprio reparto offensivo con una punta capace di garantire un apporto considerevole in termini di gol, mentre la Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare degnamente Vlahovic, trovando un’alternativa all’instabilità fisica di Milik. Krstovic, nonostante l’interesse di club così prestigiosi, non sembra preoccuparsi della competizione per un posto da titolare, rendendolo un’opzione particolarmente attraente per il Milan. Con una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro da parte del Lecce, secondo quanto riferito da SpazioMilan.it, la trattativa per Krstovic potrebbe subire variazioni significative a seconda degli esiti finali della stagione. Una eventuale retrocessione del Lecce potrebbe infatti fare calare le pretese economiche per il giocatore, situazione che il Milan potrebbe sfruttare a proprio vantaggio.

