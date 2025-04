Colpaccio a sorpresa dai nerazzurri, assalto Milan per il clamoroso “cambio maglia” a giugno: è già arrivato un primo incredibile “sì”

Colpaccio a sorpresa dai nerazzurri, assalto Milan per il clamoroso “cambio maglia” a giugno. La voce accende già il mercato.

Il nuovo corso del Milan ha finalmente aperto il sipario, con il tanto atteso arrivo di Ighli Tare ormai dato per certo. Tuttavia, le sorprese non finiscono qui. Un noto intermediario ha infatti svelato in anteprima il nome del prossimo allenatore rossonero, aggiungendo che “al 70% sarà lui la scelta dei vertici del Milan”. Questa dichiarazione ha immediatamente scatenato le voci tra i tifosi, che ora aspettano con ansia l’ufficialità di una mossa che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ciclo vincente per la squadra. Il futuro del Milan sta prendendo forma con decisioni decisive e attese di grande impatto.

Una volta definitivo l’organigramma sportivo, il Milan si concentrerà sul mercato, pronto a fare i necessari aggiustamenti per competere ai massimi livelli nella prossima stagione. Tra le voci che circolano, ce n’è una che sta creando grande fermento: il Milan starebbe seriamente pensando a un talento nerazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già arrivato un primo, clamoroso “sì” che potrebbe rappresentare un colpo importante per rinforzare la rosa. Se confermato, l’acquisto di questo talento darebbe al Milan un ulteriore passo verso un futuro ambizioso e competitivo.

Particolare interesse è stato mostrato per Lazar Samardzic, giovane trequartista dell’Atalanta, il cui scarso impiego sotto la guida di Gian Piero Gasperini non è passato inosservato ai dirigenti rossoneri. Dopo un interesse sfumato la scorsa estate a causa delle elevate richieste economiche – scrive Milanlive.it – il Milan sembra ora determinato a riaprire il dossier, approfittando magari di un Atalanta disposta a riconsiderare la sua posizione, soprattutto in funzione del rendimento altalenante del giocatore e del futuro incerto di Gasperini. Oltre a nuove promesse, il Milan si rivolge anche a volti noti, come dimostra l’interesse per Mario Pasalic. Il centrocampista croato, in scadenza di contratto con l’Atalanta, potrebbe far ritorno al Milan dopo un’esperienza già positiva negli anni precedenti. Il suo contributo in Supercoppa italiana, culminato con il rigore decisivo contro la Juventus, rimane un ricordo vivido per i tifosi che ora potrebbero vederlo vestire nuovamente la maglia rossonera.

