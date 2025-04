“Al 70% sarà lui il nuovo allenatore del Milan”, annuncio bomba in diretta: la clamorosa rivelazione infiamma già i tifosi

“Al 70% sarà lui il nuovo allenatore del Milan”, annuncio bomba in diretta. L’ultima rivelazione aggiunge dettagli clamorosi.

Il Milan fa sul serio e getta le prime solide basi per il futuro. Ighli Tare sembra ormai in dirittura d’arrivo per firmare con i rossoneri, segnando un passo decisivo nella riorganizzazione dirigenziale. Il suo arrivo sarà fondamentale non solo per pianificare il mercato, ma anche per affrontare le tante questioni aperte all’interno dello spogliatoio. Tra queste, spicca quella di un giocatore rossonero finito nel mirino di diversi club internazionali, pronti a tentare addirittura il colpo a parametro zero. Una situazione delicata, che richiederà scelte rapide e strategiche per non perdere pezzi importanti senza contropartite.

Dopo il DS il grande sogno in panchina, c’è l’annuncio

Dato ormai per fatto l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo, con l’attesa della sola ufficialità, il Milan si prepara a entrare nel vivo della seconda fase della sua ricostruzione: la scelta del nuovo allenatore. Sono molti i nomi in corsa, alcuni di caratura internazionale e capaci di accendere subito l’entusiasmo della piazza. Proprio in questo contesto, è arrivato un annuncio in diretta che ha infiammato i tifosi rossoneri: “Al 70% sarà lui l’allenatore del Milan”. Una frase che alimenta le voci e le speranze, mentre la società lavora per costruire un progetto tecnico all’altezza delle ambizioni.

Ivan Reggiani, noto intermediario, ha acceso i riflettori sul futuro della panchina rossonera durante l’appuntamento TiAmoCalciomercato sul canale YouTube di calciomercato.it. Le sue parole non lasciano spazio a molti dubbi: “Tare andrà sicuramente al Milan. Ha un rapporto di amicizia molto stretto con Ibrahimovic”. Ma è l’annuncio successivo a infiammare davvero il tifo rossonero: “Assieme a lui, al 70% è sicuro l’arrivo di Allegri, che non ha voglia di allontanarsi dall’Italia”. Un retroscena importante, che riaccende lo scenario di un ritorno di Max Allegri a Milanello, pronto a guidare un nuovo ciclo in rossonero accanto alla nuova dirigenza.

