“Che errore lasciare il Milan, squadra galattica”, il grande ex svela un rimpianto clamoroso: “Ho sbagliato”

Il nuovo Milan inizia a prendere forma in modo concreto e deciso. Le riserve sul nuovo Direttore Sportivo sono ormai sciolte, e a meno di clamorosi ripensamenti, sarà Ighli Tare a ricoprire il ruolo. Ma non è tutto: secondo le ultime indiscrezioni, l’ex Lazio e Furlani sarebbero già arrivati a un accordo sul nome del prossimo allenatore. Un’intesa totale, che segna la base per un progetto ambizioso e vincente. Il Milan sembra pronto a partire con una struttura solida, puntando su una leadership condivisa e su scelte strategiche per riportare la squadra ai massimi livelli.

Il nuovo Milan e il grande rimpianto dal passato

I primi passi del nuovo progetto del Milan stanno finalmente prendendo forma, con nomi che non possono fare a meno di accendere l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Tuttavia, sarà solo con il mercato che si potranno valutare le reali ambizioni della società sul campo. Nel frattempo, dal passato emerge una confessione che farà riflettere molti: un grande ex rossonero ha rivelato un clamoroso rimpianto. “Ho sbagliato a lasciare il Milan”, ha dichiarato, ammettendo il rimorso per una decisione che, probabilmente, ha segnato un capitolo importante della sua carriera. Un rimpianto che aggiunge un nuovo strato di nostalgia alla storia recente del club.

“Che errore lasciare il Milan, era una squadra galattica”, il grande ex svela un rimpianto clamoroso

Christophe Dugarry, in un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, ha rivelato il suo più grande rimpianto: aver lasciato il Milan. “La mentalità e il calcio italiani erano più vicini a me”, ha dichiarato, aggiungendo che non avrebbe mai dovuto trasferirsi al Barcellona, dove Van Gaal lo aveva inizialmente affiancato a Ronaldo (il brasiliano), ma poi lo costringeva a giocare da regista. L’ex attaccante ha anche ricordato un litigio con Sebastiano Rossi, legato a diverbi di campo, ammettendo che avrebbe dovuto gestirlo meglio, soprattutto considerando la tensione nell’ambiente a causa dei risultati deludenti. Tuttavia, Dugarry ha sottolineato che le vere risse di spogliatoio le ha vissute a Bordeaux. Parlando dei suoi compagni al Milan, ha affermato che, tra tutti, Roberto Baggio lo impressionò particolarmente: “Era fenomenale. Eccezionali anche Boban, Baresi, Albertini, Savicevic. Con Maldini e Costacurta c’era una sintonia unica, imparavo cose nuove ogni giorno”. E, concludendo, ha definito quella squadra “galattica”, un periodo irripetibile della sua carriera.

