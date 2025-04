“L’allenatore giusto per il Milan è lui”, la grande bandiera rossonera si schiera apertamente: “Ho un desiderio”

“L’allenatore giusto per il Milan è lui”, la grande bandiera rossonera si schiera apertamente. Il suo consiglio alla dirigenza è chiaro.

Con l’annuncio, seppur ufficioso, di Ighli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan, si avvia ora la ricerca per la nuova guida tecnica della squadra. Il futuro allenatore rossonero è un tema caldo e, secondo un noto intermediario, al “70% sarà lui il nuovo allenatore”. Questo nome, ancora da confermare, è un profilo che ha già acceso l’entusiasmo e le speranze dei tifosi rossoneri, pronti a sognare un grande ritorno o una scelta di spessore che possa riportare il Milan ai vertici del calcio europeo. Le prossime settimane saranno cruciali per definire questo importante capitolo.

Dopo il DS pronto l’allenatore: interviene la grande bandiera rossonera

Al momento, però, si tratta solo di voci, poiché la lista dei candidati per il ruolo di allenatore del Milan è piuttosto lunga. Più di un nome figura in pole per prendere il posto di Sergio Conceição al termine della stagione. Sulla questione è intervenuto anche Alessandro Costacurta, che ha espresso un punto di vista netto e una preferenza chiara. L’ex difensore rossonero ha sottolineato l’importanza di scegliere un allenatore capace di riportare subito il Milan ai vertici, indicando il profilo che, a suo parere, meglio risponde alle esigenze della squadra. Le sue parole aggiungono ulteriore pepe a una situazione già carica di aspettative.

Alessandro Costacurta, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha offerto un parere chiaro sulla questione allenatore del Milan. Parlando di Massimiliano Allegri, ha dichiarato: “La squadra attuale sarebbe perfetta per lui. E Max è una garanzia se vuoi tornare subito nelle prime quattro”. Tuttavia, Costacurta ha anche ammesso di non essere completamente entusiasta del tipo di gioco proposto da Allegri, aggiungendo: “Faccio il tifo per un allenatore ‘giochista’, che presenti una squadra che comandi nella metà campo avversaria. È ciò che i tifosi del Milan dovrebbero sempre avere, specialmente oggi che c’è da restituire entusiasmo. E poi il bel gioco è parte della storia del Milan: vorrei che finalmente tornasse dopo che negli ultimi anni si è visto molto poco”. Un punto di vista che riflette il desiderio di vedere il Milan tornare a esprimere un calcio più offensivo e spettacolare.

