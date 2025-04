E se Arnautovic restasse davvero all’Inter? C’è un dettaglio che cambia tutto

Sembrava destinato all’addio, ma ora qualcosa potrebbe realmente cambiare: il futuro di Arnautovic è già scritto?

Fino a qualche settimana fa, la situazione sembrava chiara: Marko Arnautovic non avrebbe proseguito la sua avventura all’Inter oltre giugno 2025. Il contratto in scadenza e una stagione inizialmente condizionata dagli infortuni avevano convinto molti a considerare la sua partenza come inevitabile, un’uscita silenziosa per fare spazio a nuovi profili. L’età, i limiti fisici e l’ingombrante peso dell’ingaggio sembravano elementi decisivi in questa direzione. A Milano, anche il nome di Joaquin Correa veniva accostato con insistenza a una separazione ormai scritta, creando l’impressione di un doppio addio scontato. I discorsi avevano quasi i crismi della certezza tanto è vero che si vociferava già dei possibili eredi.

La stagione è cambiata, anche il giudizio?

Con il passare delle settimane, però, qualcosa è cambiato. Arnautovic ha ritrovato continuità, condizione e soprattutto gol. Ogni volta che Simone Inzaghi lo ha chiamato in causa, il numero 8 ha risposto con una presenza sempre più incisiva, guadagnandosi spazio e, forse, nuove considerazioni da parte dell’ambiente nerazzurro. L’entusiasmo con cui ha festeggiato le ultime reti non sembra quello di chi si sente già fuori dal progetto. La sua figura è sempre stata utile fuori dal campo, nel ruolo di chi conosce il gruppo, lo spogliatoio e non ha bisogno di adattamenti. Una risorsa d’esperienza, con il fuoco ancora acceso.

Clausola e non solo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter ha dalla sua un’opzione per estendere unilateralmente il contratto dell’attaccante per un’altra stagione. Arnautovic, dal canto suo, non escluderebbe affatto l’idea di restare. Nonostante l’assenza di segnali ufficiali da parte della dirigenza, i rapporti tra il club e l’entourage del giocatore sono solidi e di vecchia data. Per ora non sono previsti incontri, ma l’eventualità che qualcosa possa muoversi non è più da scartare. Arnautovic guarda già al Mondiale 2026 con la sua Austria e sa che restare all’Inter, in un contesto tecnico di alto livello, potrebbe essere la scelta giusta anche per la sua nazionale. Una permanenza che sembrava esclusa, ma che ora rientra a pieno titolo tra le ipotesi sul tavolo.

