Luis Henrique, l’Inter accelera: ma spunta un’ombra sul futuro

Luis Henrique sembra vicino all’Inter, ma un dettaglio sfuggito ai più potrebbe rimescolare le carte proprio quando tutto sembrava vicino ad una definizione.

L’Inter continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che scalda ad Appiano Gentile è quello di Luis Henrique, esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia, classe 2001. L’edizione odierna de L’Équipe racconta di una trattativa avviata e in fase crescente. I dirigenti nerazzurri avrebbero intensificato i dialoghi con la dirigenza francese, anche grazie ai buoni rapporti tra Marotta e Mehdi Benatia, attuale direttore sportivo dell’OM ed ex calciatore proprio sotto la gestione dell’ad interista ai tempi della Juventus. Il tutto nonostante l’esterno abbia fatto molto discutere ultimamente, facendo dubitare qualcuno sulla bontà dell’affare.

Corsa a più velocità con la Premier

L’Inter non è l’unica ad aver posato gli occhi su Luis Henrique. Il profilo dell’ex talento del Botafogo ha attirato l’attenzione di diversi club d’oltremanica. Newcastle e Nottingham Forest, entrambe in piena lotta per un piazzamento europeo, avrebbero avviato contatti diretti con l’entourage del calciatore. La Premier League offre potere d’acquisto e visibilità, e l’eventuale qualificazione in Champions potrebbe spostare l’equilibrio a favore degli inglesi. In questo scenario già piuttosto affollato, sarebbe arrivata anche una richiesta di informazioni da parte del Bayern Monaco, sempre attento ai giovani di prospettiva in uscita dai principali campionati europei.

Spunta un altro club italiano e c’è un dubbio

A rendere ancora più incerta la corsa a Luis Henrique è un elemento emerso nelle ultime ore: oltre all’Inter, ci sarebbe un’altra società italiana interessata al giocatore. Il nome, però, non è stato reso noto. Una mossa che lascia spazio a molte ipotesi, specialmente in un momento cruciale per il mercato. Intanto, il Marsiglia prende tempo, consapevole di poter innescare un’asta vantaggiosa. Resta da capire se l’Inter vorrà forzare la mano per chiudere prima dell’inserimento ufficiale dei rivali oppure attendere, con il rischio che il brasiliano scelga una strada diversa.

Leggi l’articolo completo Luis Henrique, l’Inter accelera: ma spunta un’ombra sul futuro, su Notizie Inter.