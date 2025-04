Inter, è davvero tutto sotto controllo? C’è un rischio che nessuno sta considerando

Il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi si esprime sul momento dei nerazzurri.

Ospite a Maracanà su TMW Radio, il giornalista Alberto Polverosi ha preferito frenare l’entusiasmo sulla corsa scudetto dell’Inter: secondo lui, la trasferta contro il Bologna non può essere vista come l’ultima prova decisiva. La gara che si giocherà nel giorno di Pasqua al Dall’Ara è un crocevia molto importante per i nerazzurri ma non può essere definitivo ai fini della vittoria del campionato. Le insidie non mancano, e la stagione ha già offerto diverse sorprese. L’Inter resta favorita, certo, ma le prossime settimane andranno affrontate con lucidità. Prima di quella sfida, tra l’altro, c’è il match contro il Bayern Monaco di mercoledì: Inzaghi per le due occasioni cambierà una sua abitudine.

Bologna e Atalanta, test rivelatori per l’Inter

Per l’Inter a Bologna non sarà per nulla semplice: il clima che si respira al Dall’Ara è speciale, quasi trascinante, e la squadra di Italiano sa sfruttarlo bene. Se l’Inter dovesse riuscire a imporsi anche lì, ci sarebbero comunque altre sfide delicate nelle settimane successive. In tutto ciò c’è un dettaglio che continua a far riflettere se si guardano le partite di campionato dell’Inter.

Quei dieci minuti che non convincono: il vero problema dell’Inter

Polverosi ha puntato il dito su un aspetto ben preciso. Contro l’Udinese, poi col Parma e di nuovo nell’ultima gara, l’Inter ha vissuto fasi inspiegabili. Col Cagliari ad esempio i dieci minuti dopo l’intervallo, segnati dal gol di Piccoli, hanno lasciato il giornalista perplesso. La squadra è rientrata in campo con troppa leggerezza, forse addirittura con un pizzico di presunzione. In un momento della stagione dove tutto sembra andare per il verso giusto, queste piccole disattenzioni rischiano di diventare un ostacolo serio. Con il Cagliari si può rimediare, ma se mercoledì contro il Bayern dovesse capitare qualcosa di simile, l’Inter potrebbe pagare a caro prezzo. È questo, secondo Polverosi, il vero nodo da sciogliere: togliere quelle fasi di deconcentrazione e chiudere le partite con la stessa fame con cui le si inizia.

