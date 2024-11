Ormai è sempre più un caso al Milan, quanto recentemente accaduto è solo l’ultimo episodio di un rapporto logoro.

Il Milan spera di aver recuperato da questa sosta per le Nazionali le giuste energie psicofisiche per poter affrontare al meglio la ripresa del campionato. Lo impone la sfida con la Juve così come una classifica che recita al momento settimo posto.

In casa Milan però l’aria sembra non essere delle migliori, soprattutto tutto dopo quanto emerso nelle ultime ore che evidenzia un rapporto sempre più teso e difficile, probabilmente insanabile, tra il giocatore e il Club.

Milan-Juve è alle porte

Nonostante l’aria a Milanello è abbastanza tesa, la partita contro la Juve è sempre più vicina. La gara contro i bianconeri è un’appuntamento non solo di grande fascino ma, al contempo, anche una sfida che può davvero determinare il prosieguo della stagione dei rossoneri. E’ decisamente l’ultima occasione per gli uomini di Fonseca di candidarsi a un ruolo di protagonisti in questa Serie A, diversamente potrebbe diventare difficile anche qualificarsi alla prossima Champions. Il quarto posto dista infatti sette punti, al netto della partita da recuperare in quel di Bologna.

Rottura con il Milan

Il rendimento di Luka Jovic con la maglia del Milan è drasticamente calato, sfociando in una situazione dove il giocatore appare sempre meno parte dei piani tattici dell’allenatore Paulo Fonseca. L’ultima apparizione di Jovic in campo risale al match contro il Lecce, dove è stato schierato solo negli ultimi quindici minuti, con il risultato della partita già ampiamente deciso. La spiegazione ufficiale per questa ridotta presenza viene affidata a problemi fisici che affliggono l’attaccante, tuttavia, già dai tempi del precampionato, circolavano voci su un suo potenziale addio al club rossonero. Nel contesto attuale, chiaramente non favorevole per Jovic al Milan, ecco spuntare una pretendente inattesa per il futuro dell’attaccante serbo. Nonostante la fase di stallo, il mercato non si ferma e le voci di un interesse da parte del Galatasaray avevano già iniziato a circolare, guardando a Jovic come possibile sostituto dell’infortunato Mauro Icardi. Tuttavia, un interesse ancora più sorprendente emerge dalle dichiarazioni riportate da ‘Sport24.gr’, che collocano il Panathinaikos tra i club desiderosi di accogliere l’attaccante. Nonostante l’interesse manifestato, la risposta di Luka Jovic non si è fatta attendere ed è stata di netto rifiuto verso la destinazione proposta dal Panathinaikos. Il giocatore, evidentemente, non considera il club greco un’opzione gradita per il proseguimento della sua carriera.

Luka Jovic

Sguardo al futuro

La situazione di Jovic rimane dunque incerta. Dopo un passaggio al Milan che prometteva di rilanciare la sua carriera, il serbo si ritrova ad un bivio, con poco spazio nel club rossonero e prospettive future ancora tutte da definire. Rimane da vedere quali sviluppi ci saranno nel suo percorso professionale e se troverà una squadra disposta a puntare su di lui per rilanciare le sue fortune in campo.

