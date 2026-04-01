È tutto vero: Lewandowski verso la Juventus a parametro zero

Le voci che circolano sul futuro di Robert Lewandowski sono sempre più concrete. Non si tratta più di speculazioni o rumor, ma di una trattativa che potrebbe prendere forma già nei prossimi mesi. L’attaccante polacco, che sembra pronto a lasciare il Barcellona, potrebbe vestire la maglia della Juventus la prossima stagione con l’operazione che si concluderebbe a parametro zero, vista la scadenza di contratto con i catalani fissata al 30 giugno prossimo.

Lewandowski, esperienza al servizio di Spalletti

Dopo aver lasciato il Bayern Monaco nel 2022 per trasferirsi al Barcellona, Lewandowski ha vissuto un’esperienza molto intensa in Spagna, ma le cose sembrano essere cambiate drasticamente negli ultimi tempi. Mundo Deportivo ha riportato che il giocatore non è più al centro del progetto sportivo di Flick, vista anche l’età (37 anni). La Juventus, dal canto suo, ha mostrato interesse per il polacco già da tempo. Un colpo a parametro zero sarebbe un’opportunità imperdibile per la squadra di Luciano Spalletti che necessita di un attaccante di livello internazionale per rinforzare un reparto offensivo che in questa stagione ha faticato a trovare continuità. Lewandowski, con la sua esperienza e il fiuto del gol, rappresenterebbe la pedina ideale per rilanciare le ambizioni bianconere, specie in un periodo in cui la squadra sta cercando di tornare ai vertici sia in Italia che in Europa.

Nonostante l’età avanzata, la Juventus non sembra temere il rischio di un eventuale declino, vedi Modric al Milan. Al contrario, il suo talento e la sua esperienza in grandi club potrebbero essere ciò che serve per dare stabilità alla squadra. L’operazione a parametro zero sarebbe una grande opportunità anche dal punto di vista finanziario per il club bianconero, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una situazione economica non facile. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma la possibilità di vedere Lewandowski alla Juventus sta assumendo sempre più contorni concreti.