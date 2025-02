E’ ufficiale, “emergenza” Milan col Torino: Conceicao annuncia l’assenza del big e due rossoneri non al top

E’ ufficiale, “emergenza” Milan col Torino. Conceicao in conferenza stampa annuncia l’assenza del big, e altri due non al top.

È tempo di mettere da parte le scorie dell’eliminazione contro il Feyenoord e concentrarsi sulla delicata sfida di campionato contro il Torino, in programma domani alle 18:00. Una gara da non sbagliare, assolutamente, per il Milan, che ha bisogno di risollevarsi e continuare a lottare per la qualificazione in Europa. Il tema Theo Hernandez continua a risuonare in orbita Milan, e le parole di Conceicao in conferenza stampa sembrano aver dato un messaggio definitivo sulla sua situazione. Ma ora l’attenzione si sposta sulle notizie provenienti da Milanello: il tecnico ha annunciato che un big sarà sicuramente assente per la sfida, mentre altri due giocatori non sono in perfette condizioni fisiche, un ulteriore punto di attenzione per la preparazione alla partita.

Conceicao annuncia l’assenza del big rossonero contro il Torino

In vista della sfida contro il Torino, il Milan dovrà fare a meno di diversi giocatori. Era già noto che Ruben Loftus-Cheek, Alessandro Florenzi ed Emerson Royal non sarebbero stati disponibili, ma Sergio Conceicao ha confermato in conferenza stampa che anche Kyle Walker sarà assente. Il terzino inglese sta affrontando un problema muscolare subito durante la partita contro il Feyenoord e non sarà a disposizione per la prossima gara di Serie A. L’auspicio del tecnico è di riaverlo al più presto in gruppo, visto l’importante ruolo che ricopre nella squadra. Al posto del terzino inglese potrebbe agire Terracciano.

Dopo Walker, altre due possibili assenze

Oltre a Kyle Walker, anche Christian Pulisic e Santiago Gimenez sono punti di incertezza in vista della partita contro il Torino. Sergio Conceicao ha ammesso che entrambi non sono al 100% della condizione fisica e che quindi sarà fondamentale gestirli con attenzione. La loro disponibilità dipenderà dall’evoluzione delle loro condizioni, ma è chiaro che il tecnico dovrà fare i conti con queste incognite, cercando di capire se saranno in grado di scendere in campo o se sarà necessario puntare su altre soluzioni.

