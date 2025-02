Milan: rottura con Pulisic? La posizione del Club non lascia spazio a dubbi.

La lite di Zagabria e la presunta richiesta di cessione

Sono settimane a dir poco bollenti in Casa Milan, con Ibrahimovic e Furlani che programmano l’ennesima rivoluzione di mercato che si concentrerà prevalentemente sulla cessione di gran parte dei giocatori che hanno deluso. Tra le cessioni possibili sembrava esserci pure quella di Pulisic che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe detto alla società: “Il prossimo anno o resto io o resta Conçeicao” dopo un duro faccia a faccia con l’allenatore dopo la sconfitta di Zagabria.

La smentita della società

La società avrebbe reso noto di essere rimasta infastidita da tali speculazioni, ribadendo come l’attaccante americano sia centrale nei progetti del Milan e che non ci sia stata alcuna lite fra Pulisic e Conçeicao, né dopo la sconfitta subita in terra croata né in alcun altro momento. Pulisic sicuramente non sta godendo di grandissimo impiego, soprattutto dall’arrivo di Felix e Gimenez, ma non ha mai avanzato lamentele né alla società né all’allenatore.

Oltre alla società smentisce anche lo stesso Pulisic

“Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia – ha comunicato Pulisic, tramite i canali social del Milan – Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”. Sembrerebbe quindi completamente rientrato ogni tipo di allarme in relazione al rapporto fra l’americano e l’allenatore, ma non si può negare che, soprattutto in questi giorni, l’atmosfera a Milanello è tutt’altro che serena.

