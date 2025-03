“E’ un incompetente”, volano parole grosse su Milanello: “Peggio di quel 5-0”, tensione alle stelle sul Milan

“E’ un incompetente”, volano parole grosse su Milanello. L’accusa al rossonero questa volta è forte, parole che faranno rumore.

Il Milan, dopo la sconfitta contro la Lazio, è stato sommerso da offese e fischi. C’è ben poco da salvare in una stagione che, a parte la Supercoppa Italiana, è stata segnata da brutti scivoloni e delusioni continue. Il finale di campionato potrebbe riservare ancora sorprese amare, con il rischio che la squadra non riesca a rimediare ai tanti passi falsi. In questo clima di incertezza, basti pensare all’ultima idea clamorosa a cui starebbe pensando Conceição, che potrebbe ulteriormente agitare le acque e sollevare nuovi dubbi sul futuro del club, tanto sul campo quanto fuori.

Volano parole grosse su Milanello

I tifosi hanno perso la pazienza, e il clima a San Siro contro la Lazio è diventato il manifesto di un malessere che ormai non può più essere nascosto. Finire il campionato con dignità significa anche tracciare le prime linee di quello che sarà il futuro, cercando di centrare la qualificazione a una coppa europea, anche se non la Champions. Tuttavia, a Milanello volano parole grosse, alcune delle quali arrivano come un fendente al cuore, tanto per la loro pesantezza quanto per la tristezza che comportano. La situazione è critica e le voci interne al club non fanno che alimentare un’atmosfera tesa, con il rischio che i cambiamenti necessari siano più urgenti di quanto si pensasse.

“E’ un incompetente”: l’accusa questa volta è durissima

Antonio Cassano è tornato a parlare di Milan alla trasmissione Viva El Futbol e, per non distanziarsi dal suo costume, non ha lesinato parole forti e intense. In particolare ha affermato: “Furlani non ha competenze nel mondo del calcio, non sa scegliere né i giocatori né gli allenatori. Avrebbe dovuto assumersi maggiori responsabilità. Aveva scelto Fonseca, per poi mandarlo via e prendere Conceiçao, che ha le sue colpe. Da quando è arrivato non ho ancora visto una partita fatta bene, ho visto solo spezzoni di risse, poco equilibrio e confusione, una specie di Mourinho due. La gara con la Lazio è stata veramente brutta, quasi peggio del famoso 5-0 a Bergamo. Quindi anche l’allenatore ha le sue responsabilità”.

