Secondo quanto riportato da Opta, il Milan non segnava almeno tre reti in un derby della Madonnina considerando tutte le competizioni dal 31 gennaio 2016, in Serie A.

In quel match il Milan vinse con il risultato di 3 a 0 e i marcatori furono Alex, Bacca e Niang.

