Le parole di Bennacer dopo il derby vinto dal Milan: «Ogni partita è una battaglia, ma il derby ancora di più»

Intervenuto a Sport Mediaset, Ismael Bennacer ha parlato così dopo il Derby contro l’Inter:

DERBY – «Ogni partita è una battaglia, ma il derby ancora di più. È uno stimolo in più e vincere è qualcosa per cui non ci sono parole, incredibile. Abbiamo fatto tutto bene sul campo, potevamo fare meglio ma abbiamo offerto una bella prestazione. Ora dobbiamo andare avanti e lavorare tanto. Proviamo a vincerle tutte, ogni partita giochiamo per vincerla non per pareggiare. Siamo il Milan, abbiamo degli obiettivi e partita dopo partita li inseguiamo».

LEAO – «È un giocatore talentuoso, fa parte di quella categoria di giocatori molto molto forti. Siamo contenti per lui e perché aiuta bene la squadra. Se il Milan se lo deve tenere stretto? Certo, abbiamo un progetto e dobbiamo fare il meglio possibile per andare il più lontano possibile».

