L’Inter ci crede: il calciatore bianconero non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con la Juventus.

È ancora tutto aperto per Paulo Dybala all’Inter. Il calciatore incontrerà presto i dirigenti della Juventus per fare il punto della situazione e dare una risposta definitiva sul suo futuro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter ci proverà fino a quando avrà delle chance. Beppe Marotta ha già parlato con l’agente del calciatore Antun, il quale ha dato la precedenza al club di appartenenza della Joya.

Secondo la rosea i nerazzurri propongono un contratto da 7.5 milioni più bonus a stagione per cinque anni. Un’offerta più alta rispetto alla Juventus che invece aveva messo sul piatto un triennale da 7 milioni più bonus per tre anni. Tutto dipenderà dal vertice di giovedì prossimo. Non si tratta ovviamente soltanto di una questione economica. Dire “sì” ai rivali di sempre sarebbe un tradimento per la Vecchia Signora.

