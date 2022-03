Il fantasista del Chelsea è in uscita e i nerazzurri tentano l’assalto. Ecco i dettagli della trattativa.

Non è un momento facile per il Chelsea, che sta per passare di mano dopo la decisione di Roman Abramovich di lasciare la presidenza del club. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it tanti gioielli del club londinese potrebbero cambiare maglia. Tra questi c’è l’ex Ajax Ziyech, un talento che fa già sognare i tifosi interisti.

Più di Timo Werner o Christensen, l’asso marocchino scalda i cuori del popolo nerazzurro. Su di lui ci sarebbe la folta concorrenza di Milan e Juventus, da sempre attente al mercato internazionale. Il calciatore del Chelsea sta trovando poco spazio e potrebbe essere uno dei volti della rivoluzione estiva. L’Inter ci proverà per regalare a Inzaghi un calciatore di livello internazionale con colpi da vero fuoriclasse.

