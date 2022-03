Il club catalano ha chiesto al Milan il forte terzino sinistro. Ecco la risposta del club rossonero.

Il Barcellona targato Xavi vuole tornare al più presto nell’Olimpo del calcio e per farlo segue i migliori calciatori in circolazione. Secondo i media spagnoli, in vista della prossima stagione gli occhi sarebbero puntati sul terzino del Milan Theo Hernandez. Il calciatore ha appena rinnovato il suo contratto con i rossoneri fino al 2026.

Secondo il quotidiano AS, il Milan avrebbe chiesto 50 milioni di euro per lasciar partire il calciatore francese. Una cifra ritenuta eccessiva dai catalani, che raffreddano la trattativa. In attesa di capire se ci saranno altri tentativi da parte del club spagnolo, il Milan si concentra sul prossimo delicato impegno di campionato contro il Napoli.

