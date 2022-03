Il manager del Tottenham vorrebbe riabbracciare un protagonista del 19° scudetto dell’Inter.

Un gioco di porte girevoli tra Milano, Londra e Torino. Antonio Conte bussa alla porta dell’Inter per Stefan de Vrij. L’olandese ha un contratto in scadenza nel 2023 e medita l’addio, con il sogno Premier League sempre vivo. Come riporta Interlive.it, l’Inter è entrata nell’ordine di idee di cedere l’olandese ma per non meno di 20-25 milioni di euro.

De Vrij sarebbe proprio una richiesta di Antonio Conte, che conosce bene le qualità del ragazzo avendolo avuto all’Inter. In caso di trasferimento in estate, il club di viale della Liberazione andrebbe deciso su Bremer del Torino. Un’idea diventata ormai una certezza. Il tesoretto ricavato dalla cessione di de Vrij al Tottenham andrebbe girato al Torino. L’incastro perfetto per rinforzare la difesa ed esaudire i desideri del calciatore ex Lazio.

