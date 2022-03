L’attaccante argentino sta per scegliere il suo futuro: ecco lo scenario.

Paulo Dybala sta per decidere il suo futuro alla Juventus. Un accordo ancora in ballo e una novità all’orizzonte. Come riportato da Calciomercato.com, Jorge Antun, l’agente del calciatore, è arrivato a Torino in questi giorni. È la premessa per un ultimo tentativo da parte della Juventus per incontrarsi e provare a rinnovare il contratto in scadenza.

Se non si arriverà ad un accordo sarà addio con l’Inter pronta ad approfittarne. In attesa di capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez, i nerazzurri sognano il grande colpo di mercato. Uno sgarbo che potrebbe andare a rompere alcuni equilibri. La Juventus ha scelto Vlahovic e la Joya sta valutando il proprio futuro.

