Il club nerazzurro prova a ottenere il via libera per il fantasista spagnolo del Real Madrid.

L’Inter sogna il grande colpo per l’attacco della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Interlive.it, anche i nerazzurri osservano Marco Asensio. Il fantasista spagnolo ha un contratto con il Real Madrid in scadenza a giugno 2023 e il feeling con Carlo Ancelotti non è mai sbocciato.

I blancos hanno tutto l’interesse a far partire il calciatore già a giugno, cercando di ricavare dalla sua cessione una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Possibile che Florentino Perez proponga nelle prossime ore il cartellino del calciatore all’amico Beppe Marotta. Un’occasione di mercato da tenere in considerazione per l’Inter, che potrebbe sperimentare nuove soluzioni offensive per far ambientare al meglio il talento spagnolo.

