È il difensore brasiliano il rinforzo ideale per la difesa della prossima stagione.

L’Inter ha già individuato il prossimo rinforzo per la difesa. In attesa di blindare Skriniar e con l’eventualità di una cessione di De Vrij al Tottenham, i nerazzurri puntano su Bremer. Il forte difensore brasiliano si è imposto in Serie A attirando su di sé le attenzioni delle big. Marotta e Ausilio si sono mossi per tempo con l’entourage del calciatore, trovando un accordo per le prossime stagioni.

Ora resta da trovare la quadra con il Torino, che chiede 25 milioni di euro. Il club nerazzurro potrebbe ricavare quella somma dalla cessione di de Vrij al Tottenham o risparmiando su alcuni ingaggi pesanti (vedi Sanchez e Vidal). Ciò che conta è che l’Inter sta già impostando le trattative per la prossima stagione.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG