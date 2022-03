L’attaccante piace ai nerazzurri e ad altre big europee ma i costi dell’operazione complicano l’affare.

L’Inter deve registrare una brusca frenata sul fronte David. Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato al podcast The Here We Go del mercato in attacco dell’Inter ed in particolare della voce che vede i nerazzurri interessati a Jonathan David del Lille.

“Non sono così sicuro che possa arrivare in Italia: ci sono tante possibilità forti all’estero, soprattutto in Premier. Non c’è dubbio che piaccia all’Inter, ha mandato degli scout a vederlo: il problema solito sono i costi, sarà difficile spostarsi da 40-50 milioni, non è un discorso caldo“. Molto più semplice arrivare a Gianluca Scamacca del Sassuolo, anche se le ultime parole dell’ad Carnevali fanno pensare a un’operazione comunque onerosa.

