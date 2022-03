La società nerazzurra ha le idee chiare per i prossimi colpi di mercato.

Il mercato dell’Inter sarà caratterizzato dalla sostenibilità e dall’autofinanziamento. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nella rosa interista ci sono almeno un paio di esuberi che potrebbero far risparmiare cifre importanti alla società. Stiamo parlando ovviamente di Vecino e Vidal, che pesano per circa 16 milioni di euro lordi. Due calciatori ai margini del progetto che consentirebbero all’Inter di erogare denaro fresco per un colpo in entrata.

Un sogno-obiettivo è sicuramente Paulo Dybala ma attenzione anche al centrocampo. Serve un vice Brozovic e gli sforzi di Marotta e Ausilio potrebbero concentrarsi proprio in quel reparto. L’Inter vuole rinforzarsi per continuare a vincere e avvicinarsi ai più grandi club che partecipano alla Champions League.

