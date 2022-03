Il Pistolero lascerà l’Atletico Madrid e le big di Serie A osservano interessate.

La voglia di bomber dei club di Serie A può regalare un nome inatteso. Luis Suarez è uno degli obiettivi di mercato di Inter, Milan e Juventus. L’attaccante si libererà a fine stagione a parametro zero. Secondo quanto scrive Marca, l’attaccante è un obiettivo sia per l’Ajax, dove ha già giocato, che per alcuni club brasiliani e infine per l’Inter, che secondo l’edizione online del media spagnolo “ha Suarez come obiettivo”.

I media spagnoli mettono i nerazzurri davanti a tutti anche alla luce di ciò che è successo in passato con la Juventus. Il Milan, in attesa di capire se andrà avanti con Ibra, avrebbe fatto un sondaggio. Il Pistolero farebbe comodo a chiunque anche a 35 anni. Le vie del calciomercato sono infinite e recentemente tanti campioni hanno scelto l’Italia per chiudere la loro carriera.

