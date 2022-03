Il mercato delle due rivali di sempre e un obiettivo in comune: ecco chi è in pole per il gioiello del Sassuolo.

Una rivalità in campo che potrebbe riaccendersi presto per lo scudetto. I bianconeri di Allegri hanno raggiunto il quarto posto e non vogliono accontentarsi. Attenzione però al mercato. Dopo l’acquisto di Vlahovic, la strada dell’Inter verso Gianluca Scamacca è in discesa. L’operazione per arrivare al talentuoso attaccante del Sassuolo dovrebbe essere proprio simile a quella che ha regalato ad Allegri Manuel Locatelli.

In attesa di capire il futuro di Paulo Dybala, i bianconeri pensano a Giacomo Raspadori per sostituirlo. I suoi 9 gol in Serie A non sono passati inosservati, così come la sua duttilità nel vestire i panni dell’attaccante esterno o della punta centrale in caso di necessità. Potrebbe essere proprio lui (tifoso interista) il dopo Dybala. L’attaccante è stato seguito dall’Inter prima di scegliere con decisione Scamacca per il ruolo di vice Dzeko per la prossima stagione. Il Sassuolo al centro e diversi obiettivi in comune. Inter e Juventus accendono il mercato.

