L’attaccante del Sassuolo è l’obiettivo numero uno per la prossima stagione. I dettagli dell’operazione.

Gianluca Scamacca ha messo a segno contro il Venezia il suo 11° centro stagionale e il Sassuolo sorride. Il prezzo del calciatore si sta gonfiando e i nerazzurri, in prima fila da mesi, ora devono accelerare per non farsi sfuggire il calciatore a un prezzo ragionevole. Come riporta Calciomercato.com, Marotta e Ausilio stanno pensando a una mossa che accontenti il Sassuolo e permetta ai nerazzurri di portare avanti altre trattative in parallelo.

La novità è che il Sassuolo non chiude alla soluzione “alla Locatelli”: prestito a lungo termine con obbligo di riscatto alla scadenza, intavolato a cena dopo la partita di Coppa Italia tra Inter e Roma. Una soluzione che i neroverdi accoglierebbero a braccia aperte: “Magari, firmerei anche subito”, ha detto Carnevali. Parole da interpretare, che fanno pensare a un vantaggio consistente da parte del club nerazzurro. L’obiettivo è quello di portare a casa sia Scamacca che Frattesi, l’alter ego ideale di Nicolò Barella.

