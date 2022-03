La nuova occasione di mercato arriva dalla Bundesliga: Inter e Milan alla finestra.

L’Inter ha chiesto informazioni per Andrej Kramaric. Il 30enne attaccante croato è in scadenza di contratto con l’Hoffenheim il 30 giugno prossimo e il prolungamento, a meno di clamorosi colpi di scena, non arriverà. A riportare la notizia è Calciomercato.it, che indica i rossoneri avanti nella trattativa, avendo contattato il calciatore qualche settimana fa.

Un attaccante non particolarmente prolifico in termini di marcature (quest’anno sono 6 i gol in 25 presenze) ma eclettico nell’interpretare tutti i ruoli dell’attacco. Ecco perché piace alle big di Serie A. Kramaric rappresenta un’occasione a costi contenuti in vista della prossima stagione. I nerazzurri, vicini a Scamacca, potrebbero virare sul nazionale croato per sostituire Sanchez.

